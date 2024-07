Introduzione

Secondo l'Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2024 di Nomisma, i prezzi degli immobili hanno "tenuto" nonostante la frenata dell'inflazione e il calo delle vendite. In riferimento alle persone fisiche, crescono le operazioni in contanti mentre diminuiscono i finanziamenti bancari, anche per effetto degli alti tassi di interesse.

A livello territoriale, Napoli è il capoluogo dove il costo degli immobili è aumentato maggiormente nell'ultimo anno: +3%. In territorio negativo solo Palermo e Cagliari. Cresce inoltre il prezzo delle locazioni per le case in affitto: Firenze è prima a +6,9%