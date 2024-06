Introduzione

Due emendamenti Pd e M5S al Dl Agricoltura, in discussione al Senato, puntano ad estendere l'istituto in uso sugli immobili a tutto il settore del recupero crediti. Il fondo potrà cedere in locazione l'immobile "spossessato" al proprietario-debitore con la partecipazione di un’associazione di promozione sociale. Prevista poi la possibilità di trasformare il credito in mora in un mutuo a rate. Ecco cosa sapere