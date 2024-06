Introduzione

L'ente di riscossione, in una circolare, ha fornito i chiarimenti operativi sull'agevolazione destinata all'acquisto di un'abitazione da parte di giovani con Isee annuo non superiore ai 40mila euro. Per gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della proroga al 31 dicembre 2024, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell'atto. Per gli atti stipulati nei primi due mesi di quest'anno il credito d'imposta viene riconosciuto d'importo pari alle imposte pagate in eccesso. Occorre tuttavia presentare una dichiarazione integrativa al notaio. Ecco cosa c'è da sapere