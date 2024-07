Con il nuovo Decreto salva casa 2024 cambiano i “paletti” che rendono un immobile “abitabile” per una persona o per una coppia. Per i monolocali, abitati da un unico inquilino, la metratura minima si abbassa da 28 a 20 metri quadri. Per quelli in cui invece risiede una coppia di persone, il limite minimo cala da 38 a 28 metri quadri. Il provvedimento stabilisce anche nuove altezze dei soffitti nelle abitazioni: da 2,70 metri si scende di ben 30 centrimetri a 2,40

