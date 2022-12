9/11 ©Ansa

La misura, a prima firma di Alberto Gusmeroli, è stata pensata per "favorire l'efficientamento energetico, il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare". Ed era indirizzata all'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per lavatrici lavasciuga, alla classe C per lavastoviglie, alla classe D per frigoriferi e per congelatori