Confcommercio: ottobre cresce indice disagio sociale, pesa inflazione

Economia

Secondo le stime dell'Ufficio parlamentare bilancio (Upb), dove maggiore è l'utilizzo del contante, maggiore è anche l'economia non osservata. In Calabria la stima del sommerso arriva ad un picco di circa il 21% dell'economia, corrispondente ad un valore delle transazioni in contante che supera il 90% del totale

Dove maggiore è l'utilizzo del contante, maggiore è anche l'economia non osservata, soprattutto in Calabria e in Campania. I dati emergono dalle elaborazioni dell'Upb (Ufficio parlamentare bilancio) sul campione italiano dell'Indagine Study on the use of cash by households della Bce e sui dati della "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" allegata alla Nadef 2019