6/10 ©IPA/Fotogramma

Per contro, l’evasione fiscale è aumentata per le imposte dirette dei redditi da lavoro autonomo e d’impresa e per le accise di quasi due punti percentuali. Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo e d’impresa l’incremento della propensione al gap sarebbe dovuta al fatto che alla riduzione degli importi dichiarati, determinata dall’estensione del regime forfetario, non risulta associata una altrettanto marcata riduzione delle imposte da versare