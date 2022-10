Tetto al contante, alzarlo favorisce l'evasione?

Portare il tetto al contante dagli attuali 2mila a 10mila euro. È questo il progetto di legge depositato in Parlamento dalla Lega, in linea con il programma della coalizione di centrodestra. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha parlato di una “proposta di buonsenso”, che segue l'esempio di altri paesi europei. “Meno burocrazia, più libertà”, ha scritto il nuovo vicepremier in un tweet.

Come sono messi nel resto d’Europa?

approfondimento

Tetto al contante, come funziona nel resto d’Europa

Come funziona, negli altri Paesi, il limite al contante? “È giusto fare paragoni con i vicini di casa”, dice Gianti. “La Grecia mantiene il limite a 500 euro, la Spagna a 1000, la Francia a 2500. In Germania e in Austria questi limiti sono molto più alti, come pure in altri Paesi come la Svizzera e gli Stati Uniti”, commenta l’esperto. “Facilitare le transazioni è importante. Per chi ha un reddito dipendente forse cambierà pochissimo, ma per i piccoli imprenditori cambierà molto”, conclude l'esperto.