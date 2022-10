2/8 ©IPA/Fotogramma

LA SITUAZIONE ECONOMICA – La situazione economica è certamente quella che preoccupa di più, visto che le previsioni per il 2023 indicano un marcato rallentamento dell’economia italiana, europea e mondiale, in un clima per di più di assoluta incertezza. Nell’ultima nota di aggiornamento al DEF, la previsione di crescita del PIL per il 2023 si ferma allo 0,6% esattamente un quarto del 2,4% previsto in quello di aprile, una previsione ottimistica rispetto alle stime del Fondo monetario internazionale, che parla addirittura di recessione, segnando un -0,2%

