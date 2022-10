Milano, accensione riscaldamenti dal 3 novembre: c'è ordinanza

Economia

Bollette, da moratorie a bonus senza Isee: i piani del governo Meloni

Il primo testo di legge contro i rincari energetici del nuovo esecutivo potrebbe contenere alcune modifiche al bonus sociale: si pensa di slegarlo dal parametro del reddito Isee. Si va verso la proroga del credito d'imposta per le spese per l'energia delle imprese e spunta l'ipotesi di bloccare per sei mesi i distacchi per chi non è in regola con i pagamenti delle bollette

In cima all’agenda del neonato governo Meloni resta sempre il contrasto al caro-bollette. Sabato 22 ottobre il ministro dell’Economia uscente, Daniele Franco, ha incontrato il nuovo capo del dicastero, Giancarlo Giorgetti, per fare il punto della situazione. Si attende a breve un nuovo Decreto Aiuti, il quarto dall’inizio dell’anno, e iniziano a circolare indiscrezioni su quali potrebbero essere le misure da inserire nel testo di legge

BONUS SOCIALE – Sembra che la nuova squadra al Mef sia intenzionata a cambiare l’impostazione del bonus sociale per le bollette di luce e gas. Al momento lo sconto sul costo dell’energia viene applicato sulla base dell’Isee, con tetto a 12mila euro che sale a 20mila in caso di famiglie con almeno quattro figli. Il bonus arriva direttamente in bolletta, ma prima va presentato l’Isee. È proprio questo passaggio che potrebbe essere eliminato, in modo da rendere la fruizione dell’aiuto più rapida e più comoda per i cittadini in difficoltà economica