5/10 ©Ansa

LA MORATORIA – La Stampa riporta invece come un altro punto del prossimo Decreto prevederebbe una moratoria di sei mesi per chi non ha pagato le sue ultime bollette. Si andrebbe in sostanza a bloccare per sei mesi i distacchi di chi non è al passo con le fatture per i consumi energetici. Di regola, oggi, dopo 41 giorni dal mancato pagamento si arriva allo stop dell’erogazione di gas ed elettricità

Bollette, 4,7 mln di italiani non le hanno pagate