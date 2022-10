8/10 ©IPA/Fotogramma

SPRECHI ELETTRICI – Per togliere dal conto da pagare altri 30/40 euro bisogna ridurre degli sprechi nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche, come elettrodomestici e luci. Importante quindi ricordarsi di staccare la spina della lavatrice quando non è in funzione e quella del frigorifero se è vuoto e si è fuori casa, così come di spegnere sempre le luci in ogni stanza e di non lasciare in standby televisioni e decoder