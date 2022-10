1/10

Il crescente costo dell'energia sta portando sempre più persone a prestare attenzione alla riduzione degli sprechi. Non fa eccezione l'utilizzo della lavastoglie, uno degli strumenti più apprezzati e utilizzati in ambito domestico. Pur impiegando generalmente la metà dell’acqua e un quarto dell’energia elettrica utilizzata per il lavaggio dei piatti a mano, la lavastoviglie, se non utilizzata in maniera accorta, rischia di fare impennare i consumi. Ecco qualche consiglio per evitare di ripetere gli errori più comuni

