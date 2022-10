8/12 The Fork

THE FORK - È tra le più note applicazioni al mondo: permette di scoprire quali ristoranti offrono sconti - variabili tra il 20 e il 50% - sia a pranzo che a cena, e di prenotare un pasto in questi locali a prezzi vantaggiosi. Inoltre The Fork consente di raccogliere punti, in futuro convertibili in ulteriori sconti