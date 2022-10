2/10 ©Ansa

Per Draghi serve un price cap al gas che fermi speculatori e sfili l'arma del ricatto alla Russia. E serve che sia applicato in maniera uniforme a tutta l'Europa, anche se nella sua forma flessibile (o dinamica). L'alternativa è il 'si salvi chi può'. Ed è una strada che - è il ragionamento del governo italiano - porterebbe conseguenze nefaste non solo all'Italia ma a tutta l’Ue

