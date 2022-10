Gas, nei Paesi Bassi c’è un enorme giacimento che sta chiudendo

10/10 ©Getty

LE IPOTESI - Ma al momento i Paesi Bassi stanno tenendo la loro decisione. Il primo ministro Mark Rutte non ha escluso del tutto l'utilizzo di Groningen per rafforzare le forniture, ma “solo in casi estremi se tutto va storto”, e in questo momento non lo reputa necessario. Rutte si è scusato pubblicamente davanti al parlamento nel 2019, ma il governo olandese è stato ugualmente accusato di essere stato insensibile alle lamentele dei cittadini

Bollette, prezzi in aumento: quanto costerà usare gli elettrodomestici a dicembre