2/10

Nei tre mesi che mancano alla fine del 2022, inoltre, le tariffe della maggior tutela cresceranno del 59%. Un’analisi elaborata da Assoutenti per il Corriere della Sera indica il conto per elettrodomestico immaginando una famiglia tipo di 3 persone e tenendo in conto anche la spesa per gli apparecchi lasciati in stand-by come decoder e tv. Quasi tutto raddoppia rispetto alla fine del 2021, nonostante gli “oneri generali di sistema”, che fino a poco tempo fa gravavano per le bollette luce per il 20% del costo finale, siano stati azzerati dal governo

Dalla lavatrice al frigorifero: quanto ci costano ogni ora gli elettrodomestici?