La revisione delle tariffe per le bollette del gas passa da trimestrale a mensile e cambia anche il prezzo di riferimento su cui parametrare il costo dell’energia: non sarà più l’indice Ttf della Borsa di Amsterdam ma il Psv, l’indice italiano. Mentre si aspetta novembre per capire in che modo le novità impatteranno sulle spese di imprese e famiglie, Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha pubblicato un primo aggiornamento provvisorio che mostra quanto costerà il gas per chi, a ottobre, dovrà pagare in acconto i propri consumi

GUARDA IL VIDEO: Ad ottobre prezzo del gas +74%, conguaglio a novembre