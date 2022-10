5/9 Ansa/Ipa

Per aderire all’iniziativa non sono necessarie richieste da parte degli utenti. Il bonus verrà riconosciuto in automatico entro la seconda bolletta utile del 2023 o, in caso di recesso e/o voltura, con la bolletta di chiusura

Energia elettrica, conviene il mercato libero o quello tutelato? Le differenze