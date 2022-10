4/10 ©Ansa

COSA SI FARÀ A VENEZIA – Il periodo delle luminarie sarà più corto a Venezia, sia in laguna che sulla terraferma. Come ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro, “stiamo pensando al Natale e all'organizzazione delle luci. La città resterà accesa, anche se ci costerà di più. Provvederemo all'efficientamento, prevediamo degli orari specifici e le spegneremo dopo l'Epifania, prima del Carnevale”. Nei progetti del primo cittadino c’è la volontà di ridurre l’orario di accensione e toglierle in gennaio, evitando di lasciarle fino a marzo come negli anni passati

