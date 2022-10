7/8 ©IPA/Fotogramma

ESEMPI - In classe G a Milano, il costo medio giornaliero del gas è 27 euro per una casa di 110 metri quadri, 17 per una casa di 70 metri quadrati e 10 per una casa di 38. Passando in classe A, i costi giornalieri del gas a Milano scendono a 9, 6 e 3 euro. A Roma, in classe G una casa di 110 m2 spende per il gas 23 euro al giorno, una di 70 m2 15 e una di 38 m2 8. Le stesse in classe A spendono 8, 5 e 3 euro. I costi di Palermo in classe G sono 16 euro al giorno per quella di 110 m2, 10 per i 70 m2 e 2 per i 38 m2, costi che scendono a 6, 4 e 2 euro in classe A