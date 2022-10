Von der Leyen: "Con gasdotto Grecia-Bulgaria nuova era per Ue"

Economia

Bollette, cosa cambia da ottobre: +59% costo elettricità

Dal prossimo mese entreranno a regime le variazioni sull'elettricità: 'Con un intervento straordinario, l'Arera limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela'. Per la luce, i pagamenti resteranno trimestrali, mentre per il gas si passerà a una rateizzazione mensile. Chiesto posticipo fine tutela elettrica, la scadenza è prevista a gennaio 2023. Le associazioni a tutela dei consumatori chiedono nuovi interventi da parte del governo

Le ore di luce si accorciano, le bollette dell’elettricità salgono. Una “variazione estremamente rilevante per i consumatori” è attesa per i prossimi mesi, avverte Stefano Besseghini, presidente di Arera. E proprio l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente oggi – 29 settembre – ha comunicato le nuove tariffe per il prezzo dell’elettricità sul mercato tutelato. A novembre verranno invece annunciate le variazioni sul costo del gas. Anche queste, senza interventi mirati, andranno verso il rialzo

Con un intervento straordinario, "ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione", l'Arera "limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio. L'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l'aumento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela"