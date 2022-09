Dal prossimo mese entreranno a regime le variazioni sull'elettricità: l'annuncio sulle cifre è atteso in giornata. Per la luce, i pagamenti resteranno trimestrali, mentre per il gas si passerà a una rateizzazione mensile. Le associazioni a tutela dei consumatori chiedono nuovi interventi da parte del governo. Per Nomisma Energia si rischiano rincari del 120% sul prezzo del gas