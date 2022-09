Bollette luce e gas, aumento tra il 60% e il 70% secondo Nomisma

A partire da ottobre le bollette dell'elettricità, sul mercato tutelato, aumenteranno del 60%. È quanto stima Nomisma Energia in previsione dell'aggiornamento delle tariffe di Arera. Il presidente della società Davide Tabarelli lancia l’allarme: senza un intervento del governo l'incremento potrebbe essere addirittura del 100%". Il prezzo dell'elettricità toccherà un nuovo massimo di 66,6 centesimi per Kwh. Per quanto riguarda il gas, alla luce del nuovo metodo di calcolo, l'aggiornamento ci sarà a inizio novembre. In ogni caso, Nomisma stima un rialzo del gas del 70%. "Il prezzo del Psv - punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas - è un po' più basso, circa il 10% in meno rispetto al Ttf - l'indice di borsa del gas naturale nel mercato dei Paesi Bassi-, questo se non altro aiuta un po'", conclude Tabarelli.