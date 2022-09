11/12 ©IPA/Fotogramma

SCOSTAMENTO DI BILANCIO – Come fare per aiutare imprese e famiglie? Secondo parte della politica serve nuovo debito. Nel centrodestra le posizioni sono diverse, tra chi richiama alla prudenza, come Giorgia Meloni, e chi lo chiede subito, come Matteo Salvini. La sinistra dice no e chiede che a pagare siano le aziende, il M5s avverte: più si aspetta e più si rischia di doverlo fare in futuro con costi più pesanti per lo Stato