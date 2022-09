4/10 ©Ansa

Il decreto Aiuti bis ha inoltre deciso di anticipare a novembre il conguaglio della rivalutazione attuata il 1° gennaio 2022. L’Inps ha aumentato le pensioni per un tasso provvisorio dell’1,7%, ma in realtà quello definitivo è stato dell’1,9%. Pertanto il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni è stabilito nello 0,2%. Una pensione da 1.000 euro, per esempio, godrà dello 0,2% in più pari a circa due euro, che sommati agli arretrati da gennaio a ottobre portano un aumento di circa 20 euro

Pensioni all'estero, parte accertamento