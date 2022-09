3/9 ©Ansa

L’accertamento dell’esistenza in vita serve all’Inps per verificare gli aggiornamenti dei propri elenchi ed evitare, in caso di decesso di un pensionato, di continuare a erogare regolarmente l’assegno. Si tratta di un esame di grande importanza per l’Istituto, vista la difficoltà di avere informazioni sui cittadini che sono residenti all’estero e godono di un trattamento previdenziale. Tutte le verifiche sono affidate a Citibank Na, che si occupa dei pagamenti esteri per conto dell’Inps

