8/10 ©IPA/Fotogramma

Intanto si fa largo l’ipotesi di una proroga per il 2023 di opzione donna, che consente l’accesso alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 59 anni per le autonome. Essendo previsto un differimento tra la data di maturazione del requisito e quella della pensione - di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome - ci si può pensionare con Quota 94 per le prime e dipendenti e Quota 95,5 per le seconde