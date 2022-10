Bollette in aumento: ecco come risparmiare fino a 200 euro all'anno

3/7 ©Ansa

Ci sono poi altri accorgimenti, come quello di ridurre il numero dei lavaggi di lavatrice e lavastoviglie, che, per esempio, può far risparmiare fino a 307 chilowattora l’anno. Un risparmio in media, stima sempre l’Enea, come riporta il Messaggero, di 127 euro. Si può poi pensare di sostituire tutte le lampadine in casa con i nuovi modelli a led. In questo modo si potrebbero risparmiare altri 18 euro l’anno. Anche sbrinare regolarmente il frigorifero è buona prassi, perché un apparecchio sbrinato ha un’efficienza energetica maggiore

Risparmio energetico in casa, quali sono gli elettrodomestici che consumano di più