"L'eccezionale gravità della situazione", tra guerra in Ucraina, livelli "abnormi" del prezzi all'ingrosso del gas, timori sulla sicurezza dei gasdotti e tensioni finanziarie, ha spinto l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ad "un intervento straordinario" che ha "contenuto" il rialzo per il quarto trimestre. L'aumento sarà del 59% per la bolletta della luce mentre il prezzo del gas sarà aggiornato di mese in mese con comunicazione all'inizio del mese seguente

