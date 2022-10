5/8 ©IPA/Fotogramma

Alcuni Paesi starebbero lavorando per assicurare la continuità delle reti di comunicazione, anche nel caso in cui la mancanza di energia elettrica portasse all’esaurimento delle batterie installate sulle migliaia di antenne piazzate sul territorio. In Europa ci sono quasi 500mila torri per le telecomunicazioni, molte delle quali hanno batterie di riserva che permette loro di continuare a funzionare per circa 30 minuti

