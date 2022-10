2/8 ©Ansa

LA STORIA – Nonostante il rapporto con la Russia sia altalenante (da mercoledì 5 ottobre sono ripresi i flussi di gas russo da Tarvisio dopo uno stop di diversi giorni), la situazione attuale dell’Italia è buona. “Bisogna distinguere i timori economici-inflattivi per il costo dai timori sulle quantità di gas. In Italia in questo momento stiamo esportando. Oggi ci sono oltre 40 milioni di metri cubi di gas per gli stoccaggi e tra i 18 e i 20 milioni esportati”, ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani

