Incendi stabilimenti Ostia, fermato un sospettato

C'è un sospettato per gli incendi agli stabilimenti balneari di Ostia . Si tratta di un ragazzo italiano, fermato dalla polizia, la cui posizione è ora al vaglio. È stato bloccato nei pressi dello stabilimento Mami. Continuano intanto le ricerche per individuare eventuali altri responsabili. Ieri sera le fiamme sono divampate in cinque stabilimenti balneari, il Salus, l'Arcobaleno, il Vittoria, il Plinius e la Capannina. Nella giornata di lunedì altri due stabilimenti, Belsito e le Dune, avevano subito atti simili.

Vertice in Prefettura

E' stato convocato per oggi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura dove sarà affrontata la questione. Al vertice prenderà parte anche il sindaco Gualtieri. “Il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ha sentito telefonicamente il Prefetto di Roma Lamberto Giannini e il Consulente per la legalità di Roma Capitale Francesco Greco sulla questione degli incendi" che hanno colpito il Litorale di Ostia, si legge in una nota di ieri del Campidoglio.