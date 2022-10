1/10 ©Ansa

Scende il prezzo del gas. Venerdì 7 ottobre i future sul mercato di Amsterdam, indice di riferimento per il metano in Europa, hanno chiuso le contrattazioni a 156,21 euro al megawattora, in discesa dell’11,1%. Il livello è il più basso registrato dall’inizio dello scorso luglio. Intanto, le scorte di gas dell’Unione europea hanno superato il 90%. Le stime per le bollette del gas di ottobre indicano però un aumento del 74%. Come è possibile? Quando ci si può aspettare che le cifre per i consumi inizino a diminuire?

