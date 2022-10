5/9 ©IPA/Fotogramma

La modalità standby o “modalità d’attesa” è la condizione tale per cui un dispositivo non funziona ma potrebbe farlo a breve, da un momento all’altro, se avviato. Anche se l’elettrodomestico in questione non è attivo, consuma lo stesso: sia per alimentare il led che ne ricorda lo stato in standby sia, soprattutto, per far passare corrente fra i circuiti