Caro vita: i consigli per risparmiare su spesa, bollette e trasporti

8/8 ©IPA/Fotogramma

SPEGNERE CIÒ CHE NON È NECESSARIO - Per tutti gli elettrodomestici non usati vale la regola di spegnerli, evitando di lasciarli in stand-by (per esempio la tv). Altra importante raccomandazione è quella di spegnere le lampadine quando non sono necessarie e non dimenticarle accese in altre stanze della casa

Bollette, il vademecum delle famglie con i consigli per risparmiare