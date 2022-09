5/10 ©IPA/Fotogramma

Per i lavoratori dipendenti che rientrano nei requisiti, quindi, l’erogazione del bonus è automatica, ma il lavoratore deve presentare la dichiarazione in cui afferma di non esser percettore di altre prestazioni incompatibili. L’indennità si può ricevere solo una volta, anche se si hanno più rapporti di lavoro, e non costituisce reddito. Come spiega La Repubblica, “per la voce dei dipendenti, l'onere stimato è di poco più di 1 miliardo. Ne deriva una platea di 6,7 milioni di persone”

Tutte le possibili opzioni per andare in pensione dal 2023