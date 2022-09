Milano, bonus trasporti: ecco a chi spetta

In 110mila lo hanno richiesto: la metà esatta dei 220mila milanesi (potenziali richiedenti) che in questo mese hanno pagato una sottoscrizione annuale o mensile per i mezzi Atm

Sono 110mila le richieste del bonus trasporti per gli abbonamenti di Atm arrivate sulla piattaforma del ministero del Lavoro dal primo settembre. Come riporta il Corriere della Sera sono la metà esatta dei 220mila milanesi (potenziali richiedenti) che in questo mese hanno pagato una sottoscrizione annuale o mensile per i mezzi dell’Azienda dei trasporti milanese.

Informazioni per il rimborso

E da martedì 20 settembre possono richiedere il rimborso, fino a 60 euro ciascuno, una tantum, per l’abbonamento già acquistato sul sito di Atm: la società ha messo online la piattaforma a cui ogni abbonato potrà accedere attraverso l’area personale. Basterà accedere e inserire il codice rilasciato dal ministero (e ottenuto nel momento in cui richiede il bonus), il proprio codice fiscale e Iban: a quel punto, dopo un’attesa di circa 60 giorni, l’utente si vedrà accreditato sul proprio conto corrente la cifra corrispondente. A poter richiedere il bonus sono studenti, lavoratori e pensionati con reddito annuo inferiore a 35mila euro.