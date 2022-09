6/10 ©IPA/Fotogramma

Sembra scontato, ma il frigorifero deve essere posizionato lontano da fonti di calore che possono ridurne l’efficienza. Il frigo poi non va nemmeno riempito all’eccesso: l’aria altrimenti non può circolare correttamente al suo interno e gli alimenti non si conservano bene. Per ridurre i consumi legati al frigorifero è comunque opportuno poi evitare modelli con capacità che vanno oltre il fabbisogno familiare: in questo modo si evitano inutili consumi di energia e sprechi di cibo