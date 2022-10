Lavorare da casa implica un maggiore utilizzo degli elettrodomestici e la necessità di avere ambienti ben riscaldati per tutta la giornata in inverno. Altroconsumo, sulla base del costo dell'energia attuale, ha ipotizzato che chi lavora da remoto - rispetto a chi esce per andare in ufficio - spenderà all'anno tra i 298 e i 323 euro per le bollette dell'elettricità e 476 euro in più per il gas