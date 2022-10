4/10 ©IPA/Fotogramma

Utile, allo scopo di abbassare i costi, anche l’idea di ventilare l’ambiente domestico durante le ore di sole. E’ possibile farlo aprendo le finestre nelle ore più calde, al massimo per dieci minuti nella stagione autunnale e solo per qualche minuto in quella più fredda, per far entrare il calore in casa e riscaldarla in modo naturale, a patto però di non abbassare troppo la temperatura interna consentendo l’ingresso di aria fredda che può comportare un sovraccarico di energia per l’impianto di riscaldamento