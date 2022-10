2/11 ©Ansa

Il governo si presenterà in Parlamento per la fiducia il 25 ottobre. Si comincia al mattino alla Camera. Lì Meloni pronuncerà le sue dichiarazioni programmatiche. Al termine del discorso si sposterà al Senato per consegnare il testo appena svolto a Montecitorio. Non è ancora chiaro se la fiducia in entrambi i rami del Parlamento arriverà nella stessa giornata o si articolerà in due giorni, con il voto al Senato il 26 ottobre

