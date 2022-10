6/10 ©Getty

Giorgia Meloni ha indossato un completo tailleur-pantaloni nero e anche le 6 donne ministro hanno tutte scelto di indossare un tailleur- pantaloni, chi in doppio petto e chi in pantaloni "palazzo". Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli hanno optato per un "total white". Tutti i ministri invece erano rigorosamente in grigio scuro, unica eccezione Andrea Abodi che si è presentato in completo grigio chiaro