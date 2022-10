Governo Meloni, dal passaggio della campanella al primo Cdm: il programma di oggi

Domenica mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi avviene la cerimonia che sancisce il passaggio di consegne tra l’esecutivo uscente di Mario Draghi e quello che entra in carica guidato da Giorgia Meloni. A seguire, alle 12, si tiene il Consiglio dei ministri inaugurale. La fiducia in Parlamento è attesa per i primi giorni della prossima settimana.