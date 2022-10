1/12 ©IPA/Fotogramma

È tutto pronto per l’inizio della XIX legislatura: Camera e Senato si riuniscono oggi per la prima seduta. I primi compiti che saranno assolti dalle due Assemblee saranno la proclamazione degli eletti e l’elezione dei due presidenti delle Aule. A quel punto sarà possibile formare i gruppi parlamentari, necessari per l’inizio delle consultazioni che porteranno alla nascita del nuovo governo

