1/9

Giovedì 13 ottobre inizia il processo di formazione del nuovo governo. Il Parlamento riunirà le Camere per la prima seduta, nel corso della quale si proclamano gli eletti e si procede a eleggere i due presidenti di Camera e Senato. Poi il primo passo sarà l’avvio delle consultazioni da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È necessario per individuare maggioranza e premier: in questo caso, dato che sono già chiari entrambi, sarà un atto veloce

GUARDA IL VIDEO: Vertice C.destra: importanti passi avanti per il governo