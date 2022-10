Nuovo governo, il 13 ottobre prima seduta Parlamento: cosa succede ora

10/12 ©IPA/Fotogramma

Nei primi due scrutini (previsti per la prima seduta) per eleggere il presidente serve la maggioranza assoluta. Ove non si raggiunga, si procede, nel giorno successivo, a una terza votazione in cui basta la maggioranza assoluta, computando anche le schede bianche. Qualora nessuno abbia riportato questa maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene eletto quello che ne prende di più. A parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età