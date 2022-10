Politica

Mentre l'Italia sembra destinata ad avere per la prima volta una donna alla presidenza del Consiglio , "il Parlamento che verrà avrà ancora meno donne di quello uscito dalle urne nel 2018: dal 35% di allora al 31% di oggi ". A dirlo all’ Ansa è Flaminia Saccà , professoressa di Sociologia dei fenomeni politici all'Università La Sapienza di Roma. È il primo calo in oltre 20 anni , dalla XIV legislatura del 2001 con il 10,17% in leggera crescita sulla precedente, il progresso era stato evidente: 15,94% nella XV, 19,63% nella XVI, 30,11% nella XVII e 35% nella XVIII

La vittoria del centrodestra guidato da una donna, quindi, è frutto di un voto "fatto principalmente da uomini". Ma in cui, "quando le donne hanno fatto lo sforzo di uscire di casa per andare a votare, hanno scelto in maggioranza Fratelli d'Italia", aggiunge Saccà. Il 27% dell'elettorato femminile, infatti, ha optato per Fratelli d'Italia. Il 21% per il Pd, il 15% per il M5S. "I partiti che pure hanno fatto della parità di genere un punto di forza dei propri programmi, come il Pd, non sono riusciti a eleggere le donne in condizione paritaria", spiega Saccà