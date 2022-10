Dopo il voto, ecco i preparativi per il Parlamento dimezzato

Abbiamo data, ora e lavori in corso per l'arrivo dei nuovi parlamentari. Perché il prossimo 13 ottobre, alle ore 10, quando ci sarà la prima seduta della Camera e l'inizio ufficiale della XIX legislatura, di sedute in senso fisico, ovvero di scranni nei due rami del parlamento ce ne saranno molti meno a disposizione. il taglio referendario al numero di deputati e senatori si fa infatti sentire anche in termini di logistica. Ed ecco dunque uno stuolo di operai e geometri al lavoro per eliminare microfoni e pulsantiere per votazioni, postazioni dell'ultima e della prima fila nell'emiciclo, ma anche a rendere quanto più accogliente la sala del mappamondo, dove i neoeletti saranno accolti già da lunedì prossimo per gli adempimenti amministrativi. 400 deputati al posto dei precedenti 630 e 200 senatori invece dei 315 predecessori. (DOPO IL VOTO. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)