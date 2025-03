Meloni: “D'accordo con Vance, l'Europa si è un po' persa"

La premier ha rilasciato la prima intervista a un giornale straniero da quando è entrata in carica nel 2022 per sottolineare come il nostro Paese non dovrà scegliere tra gli Stati Uniti e l'Europa: sarebbe una scelta "infantile" e "superficiale". Per l'Italia, ha aggiunto, il presidente americano non rappresenta un avversario, bensì ''il primo alleato''